"Газовый баллончик вместо диалога": в Харькове пятеро мужчин совершили нападение на представителей ТЦК

Фото: полиция Харьковской области

Полицейские Харькова сообщили о подозрении мужчинам, которые сопротивлялись представителям РТЦК и СП и повредили служебный автомобиль

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

В полицию поступило сообщение о конфликте с участием представителей районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения", - говорят в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению правонарушения. Пятеро мужчин задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львове суд избрал меры пресечения еще трем участникам беспорядков, которые произошли в ночь на 9 июля в Сиховском районе. Все трое заключены под стражу без права внесения залога.