Угрожал ножом и отобрал велосипед: в Днепре суд вынес приговор разбойнику
За разбойное нападение на знакомого жителя Днепра приговорено к 8 годам 6 месяцам лишения свободы
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Злоумышленник, угрожая ножом, завладел имуществом и деньгами потерпевшего, после чего скрылся.
"Инцидент произошел в конце июля прошлого года в Амур-Нижнеднепровском районе города. Как установили правоохранители, злоумышленник пришел в квартиру потерпевшего. Когда хозяин открыл дверь, нападавший силой проник в помещение и, угрожая ножом, завладел деньгами на сумму более 20 тысяч гривен и велосипедом. После содеянного мужчина покинул место преступления", — сообщили в полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение нападающего. Им оказался 35-летний местный житель. Угнанный велосипед правоохранители изъяли и вернули владельцу.
На основании собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.
После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, что в Днепре мужчина погиб, пытаясь расплавить боеприпас.