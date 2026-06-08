Угрожал ножом и отобрал велосипед: в Днепре суд вынес приговор разбойнику

Фото: полиция Днепропетровской области

За разбойное нападение на знакомого жителя Днепра приговорено к 8 годам 6 месяцам лишения свободы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Злоумышленник, угрожая ножом, завладел имуществом и деньгами потерпевшего, после чего скрылся.

"Инцидент произошел в конце июля прошлого года в Амур-Нижнеднепровском районе города. Как установили правоохранители, злоумышленник пришел в квартиру потерпевшего. Когда хозяин открыл дверь, нападавший силой проник в помещение и, угрожая ножом, завладел деньгами на сумму более 20 тысяч гривен и велосипедом. После содеянного мужчина покинул место преступления", — сообщили в полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение нападающего. Им оказался 35-летний местный житель. Угнанный велосипед правоохранители изъяли и вернули владельцу.

На основании собранных доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что в Днепре мужчина погиб, пытаясь расплавить боеприпас.