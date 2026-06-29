21:57  29 июня
Россияне атаковали приграничье Сумщины дронами: семь пострадавших
20:56  29 июня
Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям
18:55  29 июня
Во Львове молния попала в ребенка
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 22:38

Массированный террор Днепропетровщины: 6 погибших, 35 раненых и десятки разрушенных объектов

29 июня 2026, 22:38
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Днепре 29 июня уже шестеро погибших в результате российского ракетного удара, 29 человек ранены

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Более 60 раз в день враг атаковал четыре района области беспилотниками и ракетой, 35 человек получили ранения.

В Днепре в результате российской атаки до шести увеличилось количество погибших. В городе повреждены предприятие, училище, частные дома, автомобили. Пострадали 29 человек.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская, Покровская общины. Повреждены админздание, заправка, магазины, частные дома, автомобиль. В тяжелом состоянии в больницу доставили 54-летнюю женщину. 37-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Четверо человек будут лечиться амбулаторно.

В Каменском районе страдала Криничанская община. Загорелось поле с ячменем.

Россияне нанесли удар по Петропавловской общине в Синельниковском районе. Повреждена инфраструктура.

По уточненной информации, из-за ночной атаки на Пятихатскую общину пострадали два человека. 72-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 41-летняя женщина будет лечиться дома

Напомним, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате утренней российской атаки на Днепр . Таким образом, количество погибших возросло до пяти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрелы погибшие
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
В Украине подорожал "борщовый набор": какие овощи стали дешевле, а какие дороже
29 июня 2026, 23:30
Непогода в Киеве: из-за падения деревьев затруднено движение на ряде улиц
29 июня 2026, 22:55
Ловушка, которую Путин создал сам себе
29 июня 2026, 22:53
Дизель еще больше рухнул в цене: какие ценники на украинских АЗС
29 июня 2026, 22:30
Россияне атаковали приграничье Сумщины дронами: семь пострадавших
29 июня 2026, 21:57
Почти 2 промилле: в Подольском районе нетрезвый водитель "влетел" в бордюр
29 июня 2026, 21:20
Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям
29 июня 2026, 20:56
7,5 млн грн ежемесячно: в Днепропетровской области полиция "накрыла" мощную нарколабораторию
29 июня 2026, 20:29
Смертельная ревность в Днепре: убийцу гражданской жены приговорили к 8,5 годам тюрьмы
29 июня 2026, 19:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »