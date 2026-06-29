Массированный террор Днепропетровщины: 6 погибших, 35 раненых и десятки разрушенных объектов

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре 29 июня уже шестеро погибших в результате российского ракетного удара, 29 человек ранены

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Более 60 раз в день враг атаковал четыре района области беспилотниками и ракетой, 35 человек получили ранения.

В Днепре в результате российской атаки до шести увеличилось количество погибших. В городе повреждены предприятие, училище, частные дома, автомобили. Пострадали 29 человек.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская, Покровская общины. Повреждены админздание, заправка, магазины, частные дома, автомобиль. В тяжелом состоянии в больницу доставили 54-летнюю женщину. 37-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Четверо человек будут лечиться амбулаторно.

В Каменском районе страдала Криничанская община. Загорелось поле с ячменем.

Россияне нанесли удар по Петропавловской общине в Синельниковском районе. Повреждена инфраструктура.

По уточненной информации, из-за ночной атаки на Пятихатскую общину пострадали два человека. 72-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 41-летняя женщина будет лечиться дома

Напомним, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате утренней российской атаки на Днепр . Таким образом, количество погибших возросло до пяти.