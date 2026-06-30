Фото: ОВА

У ніч на 30 червня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог атакував райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Там постраждали двоє чоловіків віком 43 та 65 років, яких госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Через обстріли у населених пунктах пошкоджені підприємство, торговельний павільйон, автомобілі, а також приватний та багатоквартирний будинки.

У Дніпровському районі окупанти поцілили по Миколаївській громаді, внаслідок чого спалахнув склад із зерном. Поранення отримала 56-річна жінка, її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Новопавлівська та Богинівська громади, де ворог знищив трактор і понівечив приватний будинок. Також росіяни вдарили по Криничанській громаді, що у Кам'янському районі.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, ще 18 дістали поранення.