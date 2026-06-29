Масований терор Дніпропетровщини: 6 загиблих, 35 поранених та десятки зруйнованих об'єктів

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі 29 червня вже шестеро загиблих унаслідок російського ракетного удару, 29 людей поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Понад 60 разів за день ворог атакував чотири райони області безпілотниками та ракетою, 35 людей дістали поранень.

У Дніпрі внаслідок російської атаки до шести збільшилася кількість загиблих. У місті пошкоджені підприємство, училище, приватні оселі, автомобілі. Постраждали 29 людей.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, автомобіль. У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем.

Росіяни завдали удару по Петропавлівській громаді у Синельниківському районі. Пошкоджена інфраструктура.

За уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома

Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок ранкової російської атаки на Дніпро. Таким чином кількість загиблих зросла до п'яти.