Масований терор Дніпропетровщини: 6 загиблих, 35 поранених та десятки зруйнованих об'єктів
У Дніпрі 29 червня вже шестеро загиблих унаслідок російського ракетного удару, 29 людей поранені
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Понад 60 разів за день ворог атакував чотири райони області безпілотниками та ракетою, 35 людей дістали поранень.
У Дніпрі внаслідок російської атаки до шести збільшилася кількість загиблих. У місті пошкоджені підприємство, училище, приватні оселі, автомобілі. Постраждали 29 людей.
У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, автомобіль. У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно.
У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем.
Росіяни завдали удару по Петропавлівській громаді у Синельниківському районі. Пошкоджена інфраструктура.
За уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома
Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок ранкової російської атаки на Дніпро. Таким чином кількість загиблих зросла до п'яти.