7,5 млн грн щомісяця: на Дніпропетровщині поліція "накрила" потужну нарколабораторію

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували нарколабораторію та викрили злочинну групу, яка виготовляла метамфетамін

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За попередніми оцінками, щомісячний дохід зловмисників від незаконної діяльності сягав близько 7,5 млн гривень.

За даними слідства, 43-річний житель Дніпра організував схему незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини "метамфетамін”. До протиправної діяльності він залучив ще трьох спільників, які відповідали за виготовлення та збут психотропів.

Поліцейські встановили, що реалізація відбувалася оптовими партіями через так звані "майстер-клади”, безпосередньо з рук у руки, а також через поштові відправлення до різних регіонів України. Серед клієнтів були й військовослужбовці.

24 червня правоохоронці провели 24 санкціоновані обшуки та припинили діяльність нарколабораторії.

Чотирьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії.