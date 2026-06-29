Смертельні ревнощі у Дніпрі: вбивцю цивільної дружини засудили до 8,5 років тюрми

Фото: поліція Дніпропетровської області

Суд визнав винним 43-річного чоловіка у скоєнні тяжкого злочину. Йому призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 12 жовтня 2025 року в Новокодацькому районі. Під час конфлікту, що виник на ґрунті ревнощів, нападник жорстоко побив свою 36-річну цивільну дружину, завдавши їй численних ударів по тілу. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям — жінка померла.

Правоохоронці затримали фігуранта та провели першочергові слідчі дії для документування обставин події.

За результатами досудового розслідування слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.