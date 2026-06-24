В Кривом Роге чиновника горсовета будет судить за сделку при ремонте крыш

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Полицейские Кривого Рога сообщили о подозрении должностному лицу в злоупотреблении служебным положением во время восстановления многоквартирных домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Следователи установили, что директор одного из департаментов городского совета заключил с подрядной организацией четыре договора на проведение капитального ремонта кровель. В дальнейшем было установлено, что стоимость работ определили с учетом налога на добавленную стоимость, хотя для работ, финансируемых за счет бюджетных средств, начисление НДС законодательством не предусмотрено.

Однако должностное лицо подписало соответствующие договоры, на основании которых подрядной организации было безосновательно перечислено более 4 миллионов гривен бюджетных средств.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Криворожского районного управления полиции при процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, что в Харьковской области чиновница получила подозрение из-за халатности. Государственный бюджет потерял почти 3 миллиона гривен.