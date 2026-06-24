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24 июня 2026, 20:15

Почти 3 миллиона убытков: в Харьковской области будут судить чиновницу после возобновления многоэтажки

24 июня 2026, 20:15
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Фото: Национальная полиция
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В Харьковской области чиновница получила подозрение из-за халатности. Государственный бюджет потерял почти 3 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Речь шла о техническом надзоре за аварийно-восстановительными работами (капитальным ремонтом) многоквартирного жилого дома в Харькове. Чиновница подписала и заверила акты приемки выполненных строительных работ без надлежащей проверки фактических объемов и соответствия выполненных работ проектно-сметной документации.

В результате в документы внесли сведения о работах, которые на самом деле не выполнили в полном объеме. Государству нанесен ущерб более чем на 2,8 миллиона гривен.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему завладения более 3 миллионов гривен на поставку продуктов питания в детские сады. Деньги выделялись на продукты для садов Деснянского района.

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