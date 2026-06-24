У Кривому Розі посадовця міськради судитимуть за оборудку при ремонті дахів

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Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру посадовцю у зловживанні службовим становищем під час відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Слідчі встановили, що директор одного з департаментів міської ради уклав із підрядною організацією чотири договори на проведення капітального ремонту покрівель. Надалі було встановлено, що вартість робіт визначили з урахуванням податку на додану вартість, хоча для робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, нарахування ПДВ законодавством не передбачене.

Однак посадовець підписав відповідні договори, на підставі яких підрядній організації було безпідставно перераховано понад 4 мільйони гривень бюджетних коштів.

Протиправну діяльність викрили співробітники Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, що у Харківській області чиновниця отримала підозру через недбалість. Державний бюджет втратив майже 3 мільйони гривень.