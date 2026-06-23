Удар по Кривому Рогу: загинула людина, є постраждалі
Відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг 23 червня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг", – йдеться у повідомленні.
Троє людей постраждали. Їм надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі пошкоджена промислова інфраструктура.
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