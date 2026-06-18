Атака на Дніпро: пошкоджено підприємство, є постраждалі
Російські військові у четвер, 18 червня, атакували Дніпро. Є влучання по приватному підприємству, поранено людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Ворог завдав ударів по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", – написав він.
Як відомо, раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. В одному з районів міста було видно дим.
Нагадаємо, вночі 18 червня російські війська понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу.
Нічна атака на Полтавщину: майже 100 рятувальників гасили пожежі на підприємствах та складахВсі новини »
18 червня 2026, 11:24Через атаки РФ є знеструмлення у пʼяти областях – Міненерго
18 червня 2026, 10:12На Запоріжжі зафіксовано нові просування окупантів – DeepState
18 червня 2026, 10:09
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Удар по автобусу з дітьми в Брянській області міг бути спецоперацією РФ – СБУ
18 червня 2026, 12:48Під приводом знайомства відібрав iPhone: у Києві затримали 23-річного грабіжника
18 червня 2026, 12:31Збирала дані про оборонні заводи для РФ: у Дніпрі затримали 32-річну жінку
18 червня 2026, 12:24У Тернополі спецпризначенці звільнили жінку, яку чоловік зачинив у квартирі та погрожував вбити
18 червня 2026, 12:06На Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув чоловік
18 червня 2026, 11:40Зеленський підтвердив друге за тиждень ураження Московського НПЗ
18 червня 2026, 11:29Нічна атака на Полтавщину: майже 100 рятувальників гасили пожежі на підприємствах та складах
18 червня 2026, 11:24У Тернополі озброєний чоловік взяв жінку у заручниці
18 червня 2026, 11:07Ящірки, змії та павуки: митники на Львівщині вилучили партію екзотичних тварин
18 червня 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі блоги »