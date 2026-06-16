Удар БпЛА по многоэтажке в Краматорске, четверо раненых

Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области 16 июня российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки пострадали четыре человека, а также возник масштабный пожар

Об этом сообщили в ГСЧС, передает [komersant].

После удара огонь охватил значительную часть здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

На месте происшествия спасатели эвакуировали шесть человек, находившихся в задымленном доме. Среди спасенных – ребенок и маломобильный человек. Всех вывели на свежий воздух.

Чрезвычайники ликвидировали возгорание и завершили аварийно-спасательные работы.

Напомним, что днем 16 июня российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Краматорске.