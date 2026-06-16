Удар БпЛА по многоэтажке в Краматорске, четверо раненых
В Краматорске Донецкой области 16 июня российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки пострадали четыре человека, а также возник масштабный пожар
Об этом сообщили в ГСЧС, передает [komersant].
После удара огонь охватил значительную часть здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
На месте происшествия спасатели эвакуировали шесть человек, находившихся в задымленном доме. Среди спасенных – ребенок и маломобильный человек. Всех вывели на свежий воздух.
Чрезвычайники ликвидировали возгорание и завершили аварийно-спасательные работы.
Напомним, что днем 16 июня российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Краматорске.
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