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12 червня 2026, 11:43

У Дніпрі затримали дитячого тренера-реабілітолога, який коригував ворожі обстріли трьох областей

12 червня 2026, 11:43
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Фото: СБУ
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Військова контррозвідка СБУ викрила у Дніпрі агента ФСБ, який збирав координати для повітряних ударів по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Зловмисником виявився тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Російська спецслужба завербувала чоловіка через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Він відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному авто. У разі виявлення потенційних "цілей" агент позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

Дані зловмисник збирав на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали.

Також Служба безпеки провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучили ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала студента, який коригував ворожі удари по Дніпропетровщині та ховався на Черкащині. Перед основними завданнями він навіть пройшов "тест" від росіян.

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Дніпро Харківська область Полтавська область агент рф СБУ затримання коригувальник російські агенти
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