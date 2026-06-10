Кривава розправа на Дніпропетровщині: чоловік до смерті забив знайомого пасатижами

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На Синельниківщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство: 47-річний чоловік під час побутового конфлікту позбавив життя свого знайомого. За вчинене злочинцю загрожує тривале ув'язнення

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

28 квітня 47-річний чоловік під час побутового конфлікту побив свого знайомого, завдавши йому близько 20 ударів у різні частини тіла. Не зупинившись на цьому, зловмисник також завдав потерпілому два удари пасатижами в область голови.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 47-річний уродженець Казахстану.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі Полтавської області правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка, тіло якого виявили в криниці на території приватного домоволодіння.