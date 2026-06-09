Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: повреждены дома и школа
Днем 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине. Атаковали Васильковскую общину Синельниковского района
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
Российские оккупанты ударили по области управляемой авиабомбой. В результате атаки пострадали семеро местных жителей. Трое из низ госпитализированы медиками. Известно, что 47-летняя женщина и 66-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.
"Истерзаны несколько многоэтажных и частных домов. Повреждена и местная спортивная школа", - сообщили в ОВА.
Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта.
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