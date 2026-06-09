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09 июня 2026, 15:00

Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: повреждены дома и школа

09 июня 2026, 15:00
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Фото: ОВА
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Днем 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине. Атаковали Васильковскую общину Синельниковского района

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Российские оккупанты ударили по области управляемой авиабомбой. В результате атаки пострадали семеро местных жителей. Трое из низ госпитализированы медиками. Известно, что 47-летняя женщина и 66-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

"Истерзаны несколько многоэтажных и частных домов. Повреждена и местная спортивная школа", - сообщили в ОВА.

Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта.

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