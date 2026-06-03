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03 червня 2026, 19:37

Росіяни вдарили по Дніпру: горять складські приміщення та логістичний центр

03 червня 2026, 19:37
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Фото: ДСНС
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Російські війська двічі завдали ударів по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews

За даними рятувальників, після першого влучання зайнялися складські приміщення.

Під час ліквідації наслідків обстрілу окупанти завдали повторного удару по логістичній компанії, яка розташована поруч із місцем пожежі.

Через атаку вогонь охопив значну площу. До ліквідації наслідків залучили великі сили ДСНС.

На місці працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць спеціальної техніки.

Надзвичайники продовжують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків російського удару. Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що російська армія вчергове вдарила по Дніпру. У місті сильна пожежа. 3 червня вдень росіяни продовжили тероризувати місто новими ударами. У день, коли в місті оголошено День трауру.

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