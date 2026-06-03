Фото: ОВА

Середа, 3 червня, оголошена у Дніпрі Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Ракетний удар по житловому кварталу забрав життя 16 мирних мешканців. Серед загиблих – двоє хлопчиків віком 3 та 8 років.

"Вони просто спали у своїх ліжках. І не прокинулися через ворожий ракетний удар. Це свідомий терор росіян проти мирних людей. Проти дітей. Проти життя", – написав очільник ОВА та висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, що ввечері 2 червня росіяни атакували Дніпро реактивним дроном. Це була третя атака на місто за добу.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих через обстріли Дніпра.