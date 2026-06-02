Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей
Протягом 2 червня російські окупанти здійснили масовані атаки на п’ять районів Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники, авіаційну бомбу та артилерію
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, у Дніпрі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
У Кам'янському пошкоджений приватний будинок.
У Нікопольському під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, адміністративна будівля та автомобілі. "Поранень дістав 63-річний чоловік. Він – "важкий", - уточнив Ганжа.
У Криворізькому районі російські військові завдали удару по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджень зазнали приватний будинок та інфраструктура.
У Синельниківському районі росіяни били по Маломихайлівській громаді, пошкоджений магазин.
Нагадаємо, що увечері 2 червня росіяни атакували Дніпро реактивним дроном. Це вже третій обстріл за добу.
Унаслідок першої атаки у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Наразі вже відомо про 12 жертв, серед яких двоє дітей.