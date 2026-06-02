Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом 2 червня російські окупанти здійснили масовані атаки на п’ять районів Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники, авіаційну бомбу та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, у Дніпрі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському пошкоджений приватний будинок.

У Нікопольському під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, адміністративна будівля та автомобілі. "Поранень дістав 63-річний чоловік. Він – "важкий", - уточнив Ганжа.

У Криворізькому районі російські військові завдали удару по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджень зазнали приватний будинок та інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни били по Маломихайлівській громаді, пошкоджений магазин.

Нагадаємо, що увечері 2 червня росіяни атакували Дніпро реактивним дроном. Це вже третій обстріл за добу.

Унаслідок першої атаки у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Наразі вже відомо про 12 жертв, серед яких двоє дітей.