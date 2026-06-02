02 червня 2026, 14:35

У Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей

Фото з відкритих джерел
Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у готуванні теракту. Він зізнався, що готував теракт, щоб заробити

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні 2025-го чоловік у Telegram чоловік отримав завдання зробити саморобний пристрій вибухової дії і залишити його в так званому схроні. Він забрав зі схованки все необхідне, докупив деякі компоненти. Пізніше на орендованій квартирі він почав виготовляти вибухову речовину, але його дії перервали правоохоронці.

На суді чоловік визнав провину. Він зазначив, що незнайомець у Telegram запропонував йому за винагороду в 3 тисячі доларів США вчинити терористичний акт із використанням саморобного пристрою. За словами чоловіка, він погодився через складну фінансову ситуацію.

При цьому раніше до СБУ звернувся інший чоловік, якому росіяни пропонували подібну співпрацю. Проте під контролем правоохоронців цей чоловік виготовив імітаційний засіб підриву, замінивши вибухову речовину на харчову соду, і поклав у спортивну сумку, яку зі схованки забрав обвинувачений.

Суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці затримали ворожого агента, який коригував російські удари по Києву під час масованої атаки 24 травня.

