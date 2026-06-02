У Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей

Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у готуванні теракту. Він зізнався, що готував теракт, щоб заробити

У серпні 2025-го чоловік у Telegram чоловік отримав завдання зробити саморобний пристрій вибухової дії і залишити його в так званому схроні. Він забрав зі схованки все необхідне, докупив деякі компоненти. Пізніше на орендованій квартирі він почав виготовляти вибухову речовину, але його дії перервали правоохоронці.

На суді чоловік визнав провину. Він зазначив, що незнайомець у Telegram запропонував йому за винагороду в 3 тисячі доларів США вчинити терористичний акт із використанням саморобного пристрою. За словами чоловіка, він погодився через складну фінансову ситуацію.

При цьому раніше до СБУ звернувся інший чоловік, якому росіяни пропонували подібну співпрацю. Проте під контролем правоохоронців цей чоловік виготовив імітаційний засіб підриву, замінивши вибухову речовину на харчову соду, і поклав у спортивну сумку, яку зі схованки забрав обвинувачений.

Суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

