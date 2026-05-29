29 мая 2026, 15:35

На Днепропетровщине племянник застрелил дядю

Фото: полиция Днепропетровской области
В Никопольском районе Днепропетровской области 29 мая полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве родственника

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Преступление произошло на территории частного домовладения в одном из сел Мозолевской сельской общины.

24 мая после 10 утра в Никопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к преступлению причастен 30-летний племянник погибшего.

В доме дяди между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший застрелил родственника. В результате полученных огнестрельных ранений головы мужчина скончался на месте. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, что 28 мая в суд направили обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего убийство в Никопольском районе Днепропетровской области.

