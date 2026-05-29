На Дніпропетровщині племінник застрелив дядька

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині 29 травня поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві родича

Про це повідомили у поліцї Дніпропетровської області передає RegioNews .

Злочин стався на території приватного домоволодіння в одному із сіл Мозолевської сільської громади.

24 травня після 10-ї ранку до Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 42-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 30-річний племінник загиблого.

У будинку дядька між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник застрелив родича. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень голови чоловік помер на місці. Після скоєння злочину підозрюваний втік.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, що 28 травня до суду скерували обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який здійснив убивство у Нікопольському районі Дніпропетровської області.