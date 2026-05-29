12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 15:35

На Дніпропетровщині племінник застрелив дядька

29 травня 2026, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині 29 травня поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві родича

Про це повідомили у поліцї Дніпропетровської області передає RegioNews.

Злочин стався на території приватного домоволодіння в одному із сіл Мозолевської сільської громади.

24 травня після 10-ї ранку до Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 42-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 30-річний племінник загиблого.

У будинку дядька між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник застрелив родича. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень голови чоловік помер на місці. Після скоєння злочину підозрюваний втік.

Правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, що 28 травня до суду скерували обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який здійснив убивство у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область убивство родичі стрілянина
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд
29 травня 2026, 18:59
Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира
29 травня 2026, 18:51
У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію
29 травня 2026, 18:17
Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
29 травня 2026, 17:57
СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї
29 травня 2026, 17:35
Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації
29 травня 2026, 17:32
У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку
29 травня 2026, 17:20
Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи
29 травня 2026, 16:56
Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру
29 травня 2026, 16:35
На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії
29 травня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »