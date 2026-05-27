27 мая 2026, 18:56

Взорвал гранатой и задушил: на Днепропетровщине будут судить мужчину за зверское убийство двух человек

Фото: полиция Днепропетровской области
В суд направили обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего убийство в Никопольском районе Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

3 марта в отдел полиции № 3 Никопольского районного управления полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух человек со следами насильственной смерти в частном доме в одном из населенных пунктов Мировского территориального общества.

Правоохранители установили, что за день до того около 16 часов между хозяевами дома и их знакомым во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. В доме раздался взрыв — в ходе досудебного расследования установлено, что его вызвала граната Ф-1.

В результате взрыва 53-летний мужчина и 56-летняя женщина получили осколочные ранения, которые, по выводам экспертов, не были смертельными.

По данным следствия, после взрыва обвиняемый зашел в дом и сначала напал на мужчину — нанес удар в челюсть, а затем, когда потерпевший упал, задушил его. После этого фигурант прошел в другую комнату, где находилась раненая женщина, пытавшаяся самостоятельно оказать себе помощь.

Несмотря на ее сопротивление, мужчина повалил пострадавшую на пол и задушил ее. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти обоих потерпевших стала механическая асфиксия.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек.

Следователи направили обвинительный акт в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что прокуроры Олешковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя одного из поселков в Херсонском районе по факту умышленного убийства.

Днепропетровская область Граната убийство суд
