Взорвал гранатой и задушил: на Днепропетровщине будут судить мужчину за зверское убийство двух человек

В суд направили обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего убийство в Никопольском районе Днепропетровской области

3 марта в отдел полиции № 3 Никопольского районного управления полиции поступило сообщение об обнаружении тел двух человек со следами насильственной смерти в частном доме в одном из населенных пунктов Мировского территориального общества.

Правоохранители установили, что за день до того около 16 часов между хозяевами дома и их знакомым во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. В доме раздался взрыв — в ходе досудебного расследования установлено, что его вызвала граната Ф-1.

В результате взрыва 53-летний мужчина и 56-летняя женщина получили осколочные ранения, которые, по выводам экспертов, не были смертельными.

По данным следствия, после взрыва обвиняемый зашел в дом и сначала напал на мужчину — нанес удар в челюсть, а затем, когда потерпевший упал, задушил его. После этого фигурант прошел в другую комнату, где находилась раненая женщина, пытавшаяся самостоятельно оказать себе помощь.

Несмотря на ее сопротивление, мужчина повалил пострадавшую на пол и задушил ее. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти обоих потерпевших стала механическая асфиксия.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек.

Следователи направили обвинительный акт в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

