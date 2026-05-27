200 тысяч за "молчание": в Днепропетровской области командир роты требовал деньги с военного

В Днепропетровской области командир роты и старшина одной из бригад требовали деньги у подчиненного военного. За взятку они якобы обещали не рассказывать командованию, что он употреблял алкоголь.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным правоохранителей, командир роты и старшина одной из бригад требовали взятку с военного за "молчание" о том, что он якобы употреблял алкоголь. Они хотели получить от него 200 тысяч гривен. Впоследствии сумму уменьшили до 100 тысяч. Передать деньги предлагали через почтовый перевозчик. При получении денег командира и старшину задержали.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу", - сообщили в прокуратуре.

