Российские дроны атаковали ферму в Черниговской области: есть погибшая и раненый
Утром 27 мая российские оккупанты направили беспилотники на фермерское хозяйство в Коропской громаде Новгород-Северского района
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
В Черниговской области в результате российской дроновой атаки погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
Утром русские войска атаковали фермерское хозяйство в Коропской громаде.
Из-за обстрелов загорелось хозяйственное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Напомним, что в Харьковской области бригада энергетиков попала под атаку вражеского беспилотника во время исполнения служебных обязанностей.
