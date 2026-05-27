Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
Утром 27 мая российские военные атаковали территорию Ровенщины
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
"Тревожно сегодня утром было в Ровенской области. В результате воздушной атаки врага повреждения получило одно из гражданских предприятий", – говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших нет.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 27 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 150 беспилотников.
