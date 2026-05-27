"Неформальное влияние": кто действительно контролирует киевские ярмарки

В Киеве систему еженедельных ярмарок может сопровождать неформальное влияние посредников, участвующих в распределении торговых мест

Об этом пишет "Экономическая правда".

В частности, один из депутатов "Киевсовета" утверждает, что неформальную роль в координации ярмарочной торговли якобы играет основатель общественной организации "Левый берег" и охранной компании "Варта 1" Сергей Лещенко, известный в определенных кругах по прозвищу "Леший". Эту информацию также подтвердил чиновник КГГА.

В 2019 году Лещенко судили за стрельбу, в 2023-м – подозревали в "рекете" предпринимателей с "ценником" 40-80 тыс. дол.

Система еженедельных продуктовых ярмарок в Киеве сформировалась более 20 лет назад как инструмент поддержки местных фермеров и киевлян. Это должны быть регулярные площадки, где фермеры и производители могут напрямую продавать продукцию жителям столицы по более низким ценам, чем на традиционных рынках и в магазинах.

Операторами ярмарок в 2023-2024 годах были два коммунальных предприятия: "Світоч" и "Киевское наследие", которые занимались пятью киевскими районами. В 2025 году предприятие "Свиточ" поглотило "Киевское наследие".

Качество работы организаторов ярмарки несмотря на рост доходов КП было и остается на низком уровне, жалуются собеседники ЭП. Из-за отсутствия конкурсных устоев нет реальной конкуренции в этой сфере.

Например, после каждой ярмарки остаются груды мусора. Их убирают рабочие дорожно-эксплуатационных управлений (ШЭУ), привозимые автобусами поздно вечером или даже на следующий день.

Еще одна претензия касается структуры участников ярмарок. По словам представителей общественности, первичная идея поддержки фермеров постепенно нивелировалась из-за роста доли перекупщиков. В частности, если раньше соотношение оценивалось как 80% фермеров и 20% перекупщиков, то сейчас ситуация, по их словам, изменилась противоположной.

"За время военного положения ярмарки переориентировались на заработок. Раньше пытались привлекать фермерские хозяйства, а сейчас фермеров на ярмарках почти не видно. Посредники покупают продукцию на оптовых рынках, везут на ярмарку и продают", – говорит председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

В ответ на запрос издания в департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА отметили, что участие в ярмарках открыто для всех субъектов хозяйствования при условии наличия необходимых разрешительных документов.

Также в ведомстве подчеркнули, что эффективность работы коммунальных предприятий, организующих ярмарки, оценивается по фактическим результатам их деятельности, а не по внутренним показателям эффективности.

Как известно, с 25 по 31 мая в Киеве проведут 52 ярмарки.

