27 мая 2026, 16:11

В Херсонской области будут судить фермера и старосту, которые передавали оккупантам имущество общин

В Херсонской области перед судом предстанут двое местных жителей, которые во время оккупации Генического района активно помогали врагу

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, в суд направили обвинительные акты в отношении двух жителей региона по фактам пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Следствие установило, что 34-летний обвиняемый – руководитель фермерского хозяйства, функционирующий на территории села Ивановка Генического района.

С началом оккупации региона мужчина наладил контакты с представителями вооруженных формирований государства-агрессора и предоставил доступ к территории своего хозяйства для размещения вражеской военной техники.

Кроме того, с мая по ноябрь 2022 года он незаконно завладел техникой, зерном и скотом, принадлежавшим другим фермерам региона. Также способствовал передаче материальных ресурсов коммунальных и частных предприятий оккупантам, помогал им селиться в дома выехавших из оккупации людей.

Другой обвиняемый – 55-летний мужчина, до полномасштабного вторжения РФ был старостой в Новониколаевской общине, во время оккупации также согласился на сотрудничество с врагом.

С помощью российских военных он собирал информацию о жителях округа и передавал им изъятые у людей материальные ресурсы. Он также изымал имущество и скот у местных фермеров, передавал ресурсы, помогал с обустройством позиций и блокпостов вражеской армии.

Оба находятся в розыске, их будут судить заочно.

Напомним, ранее Офис Генпрокурора совместно с СБУ разоблачили группу лиц, которые контролировали предприятие на временно оккупированной территории и фактически способствовали государству-агрессору.

