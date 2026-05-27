12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 13:58

Схема на сотни миллионов: как на Волыни подделывали евросертификаты для авто

27 мая 2026, 13:58
Читайте також українською мовою
Фото: "Сила правды"
Читайте також
українською мовою

На Волыни годами действовала масштабная схема с использованием поддельных сертификатов EUR.1 для льготного растаможивания автомобилей, из-за которой государственный бюджет мог недополучить более 800 миллионов гривен

Об этом сообщает Центр журналистских расследований "Сила правды", передает RegioNews.

Сертификат EUR.1 подтверждает европейское происхождение товара и дает право на пониженную или нулевую пошлину. Для авто это означало существенную экономию: вместо стандартных 10% ввозной пошлины владельцы платили около 2,3%. В некоторых случаях, в частности после изменений правил, пошлина могла быть еще ниже или отсутствовать.

По данным журналистов официально такие сертификаты бесплатно выдаются таможенными органами стран ЕС, однако на Волыни их массово подделывали и использовали для оформления импорта авто.

Пик активности схемы пришелся на 2023-2024 годы, когда из-за Волынской таможни резко возросли объемы оформления авто по льготным документам. За этот период, по оценкам, таможня предоставила преференции более чем на 2 миллиарда гривен.

Европейские таможенные органы впоследствии уведомили украинскую сторону о подозрении в фальсификации документов: из проверенных 28 тысяч сертификатов около 26 тысяч имели признаки подделки.

Количество компаний, пользовавшихся схемой, также возросло: с 31 в 2022 году до 79 в 2024-м. Большинство из них было создано незадолго до активной фазы схемы.

После начала проверок часть фирм начала менять владельцев, руководителей и юридические адреса, перерегистрируясь в других регионах Украины.

В январе 2026 года правоохранители провели обыски на таможенном посту "Луцк" и офисах компаний в регионе. В ходе следственных действий были изъяты наличные деньги и документы, которые могут свидетельствовать о распределении средств между участниками схемы.

По данным источников, бланки сертификатов могли производиться в Украине и продаваться импортерам авто. Ежемесячное обращение схемы, по оценкам, могло достигать около 1 миллиона долларов.

Расследование продолжается с участием нескольких правоохранительных органов. Следователи проверяют как финансовые потоки, так и возможную причастность чиновников таможни к организации схемы.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал о возможной схеме незаконного растаможивания автомобилей на Волынской таможне. Нардеп тогда отметил, что, по информации ВСК, схема могла работать с привлечением должностных лиц таможни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
таможня расследование авто Волынская область подделка сертификаты таможенники
Бывший топ "Fire Point" и партнер Миндича скупил землю возле Буковеля на $4,5 млн – Bihus.Info
22 мая 2026, 07:42
"Живые драгоценности" в багажнике: киевлянка пыталась тайно ввезти из Польши партию коллекционных рыб на 1 млн грн
21 мая 2026, 09:39
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Киеве мужчина совершал развратные действия в отношении 10-летней девочки, пока родители спали
27 мая 2026, 16:34
В Херсонской области будут судить фермера и старосту, которые передавали оккупантам имущество общин
27 мая 2026, 16:11
Российский судья получил подозрение за незаконный приговор украинскому военнопленному
27 мая 2026, 15:50
200 тысяч за "молчание": в Днепропетровской области командир роты требовал деньги с военного
27 мая 2026, 15:30
Российские дроны атаковали ферму в Черниговской области: есть погибшая и раненый
27 мая 2026, 15:20
"Неформальное влияние": кто действительно контролирует киевские ярмарки
27 мая 2026, 15:15
Украинские военные на Брянщине разнесли укрытие россиян
27 мая 2026, 14:55
Как жить во время войны: психологиня объяснила, где искать опору
27 мая 2026, 14:33
Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок
27 мая 2026, 14:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »