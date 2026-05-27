На Волыни годами действовала масштабная схема с использованием поддельных сертификатов EUR.1 для льготного растаможивания автомобилей, из-за которой государственный бюджет мог недополучить более 800 миллионов гривен

Об этом сообщает Центр журналистских расследований "Сила правды", передает RegioNews.

Сертификат EUR.1 подтверждает европейское происхождение товара и дает право на пониженную или нулевую пошлину. Для авто это означало существенную экономию: вместо стандартных 10% ввозной пошлины владельцы платили около 2,3%. В некоторых случаях, в частности после изменений правил, пошлина могла быть еще ниже или отсутствовать.

По данным журналистов официально такие сертификаты бесплатно выдаются таможенными органами стран ЕС, однако на Волыни их массово подделывали и использовали для оформления импорта авто.

Пик активности схемы пришелся на 2023-2024 годы, когда из-за Волынской таможни резко возросли объемы оформления авто по льготным документам. За этот период, по оценкам, таможня предоставила преференции более чем на 2 миллиарда гривен.

Европейские таможенные органы впоследствии уведомили украинскую сторону о подозрении в фальсификации документов: из проверенных 28 тысяч сертификатов около 26 тысяч имели признаки подделки.

Количество компаний, пользовавшихся схемой, также возросло: с 31 в 2022 году до 79 в 2024-м. Большинство из них было создано незадолго до активной фазы схемы.

После начала проверок часть фирм начала менять владельцев, руководителей и юридические адреса, перерегистрируясь в других регионах Украины.

В январе 2026 года правоохранители провели обыски на таможенном посту "Луцк" и офисах компаний в регионе. В ходе следственных действий были изъяты наличные деньги и документы, которые могут свидетельствовать о распределении средств между участниками схемы.

По данным источников, бланки сертификатов могли производиться в Украине и продаваться импортерам авто. Ежемесячное обращение схемы, по оценкам, могло достигать около 1 миллиона долларов.

Расследование продолжается с участием нескольких правоохранительных органов. Следователи проверяют как финансовые потоки, так и возможную причастность чиновников таможни к организации схемы.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал о возможной схеме незаконного растаможивания автомобилей на Волынской таможне. Нардеп тогда отметил, что, по информации ВСК, схема могла работать с привлечением должностных лиц таможни.