27 травня 2026, 15:30

200 тисяч за "мовчання": на Дніпропетровщині командир роти вимагав гроші з військового

Фото: прокуратура
На Дніпропетровщині командир роти та старшина однієї з бригад вимагали гроші у підлеглого військового. За хабар вони нібито обіцяли не розповідати командуванню, що він вживав алкоголь

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, командир роти та старшина однієї з бригад вимагали хабар з військового за "мовчання" про те, що він нібито вживав алкоголь. Вони хотіли отримати від нього 200 тисяч гривень. Згодом суму зменшили до 100 тисяч. Передати гроші пропонували через поштового перевізника. Під час отримання грошей командира та старшину затримали.

"Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

здирництво хабар військові прокуратура
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
