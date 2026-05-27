200 тисяч за "мовчання": на Дніпропетровщині командир роти вимагав гроші з військового

Фото: прокуратура

На Дніпропетровщині командир роти та старшина однієї з бригад вимагали гроші у підлеглого військового. За хабар вони нібито обіцяли не розповідати командуванню, що він вживав алкоголь

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, командир роти та старшина однієї з бригад вимагали хабар з військового за "мовчання" про те, що він нібито вживав алкоголь. Вони хотіли отримати від нього 200 тисяч гривень. Згодом суму зменшили до 100 тисяч. Передати гроші пропонували через поштового перевізника. Під час отримання грошей командира та старшину затримали.

"Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.