Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок

Авария произошла 27 мая на улице Юности в Ивано-Франковске.

Предварительно 18-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на бетонную опору линии электропередач. Впоследствии выяснилось, что водитель был пьян.

В результате ДТП 32-летний пассажир погиб на месте. Водителя и еще несовершеннолетнего пассажира с травмами госпитализировали. Водитель задержан.

"Правоохранители отмечают: управление транспортным средством требует максимальной ответственности, концентрации и строгого соблюдения дорожной дисциплины. Безопасность на дороге зависит от сознания каждого участника дорожного движения", - говорят правоохранители.

