27 мая 2026, 14:15

Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок

Фото: Национальная полиция
Авария произошла 27 мая на улице Юности в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно 18-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего допустил наезд на бетонную опору линии электропередач. Впоследствии выяснилось, что водитель был пьян.

В результате ДТП 32-летний пассажир погиб на месте. Водителя и еще несовершеннолетнего пассажира с травмами госпитализировали. Водитель задержан.

"Правоохранители отмечают: управление транспортным средством требует максимальной ответственности, концентрации и строгого соблюдения дорожной дисциплины. Безопасность на дороге зависит от сознания каждого участника дорожного движения", - говорят правоохранители.

Напомним, что в Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в селе Хоружевка.

