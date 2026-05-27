У Дніпрі судитимуть власницю собаки, через яку 13-річна дівчинка втратила ногу

У Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо власниці собаки, внаслідок нападу якої 13-річна дівчинка втратила ногу

Про це повідомила Дніпровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, встановлено, що обвинувачена 36-річна власниця пса не забезпечила належне утримання тварини на території домоволодіння. Собака зміг безперешкодно вийти за межі двору на вулицю.

Дії власниці тварини кваліфіковано за ст. 128 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи вже передано на розгляд суддям.

Окрім кримінальної відповідальності та можливого обмеження волі для підсудної, родина постраждалої дівчинки має право вимагати у судовому порядку повного відшкодування чималих коштів на тривале лікування, подальшу складну реабілітацію та дороговартісне протезування дитини.

Нагадаємо, інцидент стався 4 березня в одному із сіл Дніпровського району. Дівчинка поверталася зі школи, коли на неї напала собака. Постраждалу з тяжкими травмами госпіталізували, однак медикам довелося ампутувати їй кінцівку.