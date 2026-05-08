08 травня 2026, 11:20

У Дніпрі поліція оточила зупинку через підозрілу коробку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпрі в п'ятницю, 8 травня, на під’їзді до торговельного центру "Дафі" правоохоронці проводили перевірку. Усе через виявлену підозрілу коробку на зупинці громадського транспорту

Про це повідомив Telegram-канал "Дніпро Оперативний", передає RegioNews.

Поліція оперативно оточила територію сигнальними стрічками та тимчасово обмежила рух пішоходів. Пасажирів просили очікувати транспорт у безпечніших місцях.

Після перевірки фахівцями з’ясувалося, що предмет не становить загрози – коробка була порожньою, ймовірно, залишеною випадково перехожими.

Згодом оточення зняли, а зупинка громадського транспорту відновила роботу у звичному режимі.

У поліції наголошують, що навіть у випадку хибної тривоги громадянам важливо дотримуватися правил безпеки: не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх та одразу повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, на Харківщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця. Інцидент стався 12 квітня поблизу ставка в селі Олександрівка Лозівського району. Внаслідок вибуху хлопець отримав травму. Його госпіталізували медики. На щастя, на разі його стан задовільний.

поліція Дніпро зупинка перевірка підозріла коробка
