Фото: ОВА

В ночь на 29 апреля российские войска совершили почти 20 атак на два района Днепропетровской области. Для ударов оккупанты использовали беспилотники, артиллерию и авиабомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольщине под обстрел попали Никополь, а также Марганецкая и Красногригорьевская громады. В результате атак повреждено административное здание, частные дома и два автомобиля спасателей.

В Синельниковском районе враг атаковал Покровскую громаду. Из-за попадания вспыхнул пожар.

К счастью, в обоих районах обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения три человека.