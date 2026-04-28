28 апреля 2026, 21:59

Во Львове с башни Ратуши упал иностранец

Фото иллюстративное
Во Львове 28 апреля около 20:25 со смотровой площадки Ратуши упал гражданин Австралии

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews .
Пострадавший скончался на месте.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи подтвердили, что мужчина погиб в результате падения с высоты до прибытия медиков скорой.

По данным городского совета Львова, погибшим оказался 42-летний гражданин Австралии.

На башню он поднялся самостоятельно.

На смотровой площадке была найдена прощальная записка, в которой мужчина извинился за будущий беспорядок и призвал никого не винить в содеянном.
На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Днепропетровской области 17-летняя девушка прыгнула из окна многоэтажки. Вероятной причиной такого поступка стал личный конфликт – девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем.

