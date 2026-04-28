Вблизи Бородянки столкнулись шесть автомобилей, пострадали пять человек
Во вторник 28 апреля на Киевщине на Варшавской трассе вблизи села Бородянка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews .
Предварительно известно, что на автодороге М-07, где проводились ремонтные работы, водитель грузовика DAF допустил столкновения с находившимися впереди автомобилями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica и Renault Master.
После этого транспортные средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с другим двигавшимся навстречу грузовым автомобилем DAF.
В результате происшествия пострадали пять человек, одного из них госпитализировали.
