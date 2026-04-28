08:03  29 апреля
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
08:21  29 апреля
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
01:35  29 апреля
Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2026, 22:36

В Тернопольской области разоблачили схему выезда мужчин за 10 тыс. евро

28 апреля 2026, 22:36
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области оперативники миграционной полиции ликвидировали очередной канал нелегальной миграции мужчин призывного возраста

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Сообщается, что 36-летний житель Чертковского района за 10 тысяч евро обещал клиентам "гарантированное" пересечение государственного рубежа вне официальных пунктов пропуска, обеспечивая полное сопровождение до самого предела границы.

По данным следствия, схему незаконного пересечения границы организовал житель Чертковского района 1988 года рождения. Правоохранители поймали организатора при получении им средств от двух "заказчиков" в размере 23 тысяч долларов США. Он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 23 тысячи долларов США, около 30 тысяч гривен, а также автомобиль Audi A6.

Организатору схемы следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по корыстным мотивам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Кривом Роге разоблачили схему , по которой за 15 тыс. долларов обещали "решить вопрос" с военно-врачебной комиссией и оформить непригодность к службе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область граница мобилизация взятка
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 08:57
В Одесской области на трассе Lexus вылетел в кювет: травмированный пассажир
29 апреля 2026, 08:44
Украина без войны: нервная демократия против российского "мавзолея"
29 апреля 2026, 08:36
Сумщина под массированным огнем: враг попал в школу, суд и завод, есть жертвы
29 апреля 2026, 08:26
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
29 апреля 2026, 08:21
Силы ПВО обезвредили 154 российских беспилотника: есть попадания на 12 локациях
29 апреля 2026, 08:14
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
29 апреля 2026, 08:03
Вражеская атака на Измаил: повреждена районная больница, есть пострадавшие
29 апреля 2026, 07:58
На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника
29 апреля 2026, 07:56
В Херсонской области из-за российских ударов получили ранения 7 человек
29 апреля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »