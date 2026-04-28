В Тернопольской области разоблачили схему выезда мужчин за 10 тыс. евро

Фото: полиция Тернопольской области

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Сообщается, что 36-летний житель Чертковского района за 10 тысяч евро обещал клиентам "гарантированное" пересечение государственного рубежа вне официальных пунктов пропуска, обеспечивая полное сопровождение до самого предела границы.

По данным следствия, схему незаконного пересечения границы организовал житель Чертковского района 1988 года рождения. Правоохранители поймали организатора при получении им средств от двух "заказчиков" в размере 23 тысяч долларов США. Он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 23 тысячи долларов США, около 30 тысяч гривен, а также автомобиль Audi A6.

Организатору схемы следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по корыстным мотивам) Уголовного кодекса Украины.

