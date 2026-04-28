У Дніпрі пролунав потужний вибух

У Дніпрі увечері пролунав вибух. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що в місті гучно

Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.

Місцеві жителі повідомили про те, що в місті пролунав потужний вибух. Варто зауважити, що це сталось після того, як моніторингові канали повідомляли, що росіяни спрямували на область дрони. Про наслідки наразі інформації немає.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.