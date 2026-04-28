11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 21:10

У Дніпрі пролунав потужний вибух

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі увечері пролунав вибух. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що в місті гучно

Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.

Місцеві жителі повідомили про те, що в місті пролунав потужний вибух. Варто зауважити, що це сталось після того, як моніторингові канали повідомляли, що росіяни спрямували на область дрони. Про наслідки наразі інформації немає.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі відео »
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »