14 ударов ножом: в Польше жестоко напали на украинца

В СМИ сообщили о нападении на украинца в Польше. Инцидент произошел во Вроцлаве

Об этом сообщает inPoland, передает RegioNews.

Журналисты сообщили, что инцидент произошел в центре Вроцлава 26 апреля. Украинец продавал автомобиль двум полякам. Впоследствии он уехал домой за документами. После этого поляки попросили 32-летнего украинца, чтобы он подвез их в банкомат. Однако в 15-ти банкоматах они так и не смогли снять деньги.

Впоследствии поляки попросили мужчину уехать в один из магазинов Zabka. Однако наличные деньги снять там тоже не удалось из-за большой очереди. Когда украинец начал заполнять договор о купле-продаже, поляки начали наносить удары ножом. Он едва успел выбежать из машины. Тогда он начал кричать, чтобы задержали злоумышленников. Известно, что в общей сложности украинцу нанесли 14 ножевых ранений.

Во время бегства один из злоумышленников потерял телефон. Украинец попросил помощи на заправке, куда вызвали полицию и медиков.

"Он позвонил своей девушке и договорился с ней о встрече на АЗС. Туда же, на АЗС, вызвали скорую и полицию. Дмитрий самостоятельно смог добраться до АЗС. Первую помощь ему оказали украинцы. Пострадавший еще успел рассказать полиции о нападении, а уже в скорой потерял сознание", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленников. Пострадавшему наложили более 50-ти швов.

