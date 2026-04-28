Экспорт украинского оружия: все детали согласовали – Зеленский рассказал, как это будет

Странам-партнерам было предложено формат сотрудничества Drone Deals. Владимир Зеленский объяснил, как это будет работать

Об этом заявил президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

По словам президента, украинские компании смогут выходить на рынки стран-партнеров. Однако это при условии, что первыми оружие будут получать украинские военные. При этом профицит производственных возможностей по отдельным видам вооружений составляет 50%.

Также Министерство иностранных дел вместе с СБУ и разведкой составят перечень стран, куда экспорт запретят из-за их связей с РФ.

"Наш особый формат работы с партнерами, которые помогают Украине, – Drone Deals – уже в работе со странами из трех частей мира: Ближний Восток, Залив, Европа, Кавказ, есть предложение на столе у наших американских партнеров. И это о дронах, о системах оборонных, наших других видах оружия, которые нужны, чтобы в воздухе, на земле и на море можно было строить реальную защиту. Еще раз: условия должны быть выгодны Украине, должен быть четкий контроль и деньги за экспорт должны помогать Украине защищаться. Так и будет", – говорит президент.

Напомним, сейчас Украина активно работает над производством собственного оружия. В частности, раниге президент говорил о сотрудничестве с Данией. По его словам, Дания станет первой страной, с которой Украина приступит к совместному производству вооружения.