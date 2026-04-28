28 апреля 2026, 21:20

Враг атаковал Херсонщину дронами: пятеро пострадавших в разных общинах

28 апреля 2026, 21:20
Фото иллюстративное
В Херсонской области в течение 28 апреля в результате атак БПЛА пострадали пять человек

Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 28 апреля военные армии РФ обстреливали Херсонщину из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, а также атаковали дронами.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали пятеро мирных жителей: в Херсоне, Молодецком и Белозерке, двое - в Приднепровском. Все они получили травмы разной степени из-за ушибов БпЛА.

В частности, ориентировочно в 12:45 россияне ударили из БПЛА по поселку Белозерка. Находившаяся во дворе 61-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения головы. Пострадавшей оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно.

Ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона женщину в селе Молодецкое Белозерской общины. 43-летняя местная жительница получила осколочные ранения руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали ей помощь на месте.

Около 08:10 россияне атаковали с беспилотника гражданский автомобиль недалеко от Приднепрянского. В результате попадания FPV-дрона ранения получил мужчина 1955 года рождения и 77-летний мужчина.

Кроме того, в течение дня повреждения получили частные дома, автотранспорт.

К медикам также обращались за помощью двое гражданских, пострадавших в результате обстрелов 26 апреля в поселке Камышаны.

Тогда враг с дрона сбросил взрывчатку во двор, где находился 51-летний житель Комышан. Мужчина получил контузию и минно-взрывную травму.

Также к медикам обратился 56-летний мужчина, который получил травмы в результате сброса взрывного устройства с российского дрона. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.

Напомним, что российские военные в течение 28 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровщины, погибли два человека, еще 11 - получили ранения.

