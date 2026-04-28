28 апреля 2026, 21:35

Счета Житомиртеплокоммунэнерго арестовали: депутаты обратились к правительству

Депутаты Житомирского городского совета проголосовали за обращение в правительство. Речь идет о вопросах арестованных счетов Житомиртеплокоммунэнерго

Об этом сообщает Житомир.info, передает RegioNews.

Заммэра Сергей Кондратюк отметил, что сегодня Нафтогаз арестовал счета Житомиртеплокоммунэнерго. Основанием стала задолженность в 290 миллионов гривен.

"При этом задолженность государства (за разницу в тарифах) перед "Житомиртеплокоммунэнерго" на 1 января 2026 года – 688 млн грн. То есть, сегодня "Нафтогаз Украины" парализовал работу "Житомиртеплокоммунэнерго" по подготовке к отопительному периоду – это ремонты сетей, ремонты котельных, аттестация 21 узла учета газа, окончание работ по когенерационным установкам, подготовка и эксплуатация наших генераторов к новому отопительному сезону. Прошу поддержать проект решения по урегулированию вопроса и разблокированию наших счетов", - говорит депутат.

Напомним, что постановлением от 8 апреля 2026 года Хозяйственный суд Житомирской области отказал в удовлетворении заявления КП Житомиртеплокоммунэнерго об отсрочке исполнения решения суда о взыскании 278 миллионов 428,16 тысяч гривен.

В начале прошлого года суд начал производство по иску Нафтогаза о взыскании почти 350 миллионов гривен долга за газ. Директор КП Дмитрий Рогожин говорил о том, что решение суда о взыскании задолженности может заблокировать работу предприятия.

Отмечалось также, что Житомиртеплокоммунэнерго ожидает убытки в размере почти 230 миллионов гривен. Что касается долга населения, то на март это было около 500 миллионов гривен.

