Фото: ОВА

В течение ночи 23 апреля российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре количество пострадавших возросло до 9, два человека погибли. Повреждены 13-этажка, магазин, админздание, автомобили, а также не эксплуатировавшееся здание.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены объекты инфраструктуры, частный дом и гараж. Ранения получила 64-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура, возник пожар.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку. Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.