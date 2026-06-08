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08 июня 2026, 21:56

Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин

08 июня 2026, 21:56
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Фото иллюстративное
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В Днепре 8 июня в результате взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

8 июня в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодаком районе города Днепра.

На месте работают следственно-оперативная группа и работники взрывотехнической службы ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

По результатам осмотра места происшествия и собранных материалов будет предоставлена правовая квалификация события.

Напомним, что российские войска в течение дня более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, один человек погиб, десять человек получили ранения.

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