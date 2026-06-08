Россия завозит иностранных бойцов гораздо больше Украины: что делать
По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия запланировала привлечь в свою армию в 2026 году 18,5 тысяч иностранцев. Это большая цифра – 50% от месячного плана мобилизации по всей РФ, такого количества людей хватит на 185 штатных штурмовых рот.
О чем это говорит:
- Россия ищет дополнительный ресурс для продолжения перманентного наступления пехотой в 2026 и 2027 годах.
- Противник выделил значительный финансовый и организационный ресурс для завоза бойцов из-за рубежа. На данный момент в украинском плену находятся граждане 48 стран мира, и количество иностранцев в оккупационной армии заметно растет каждый месяц.
- Противник пытается избежать принудительной мобилизации по образцу 2022 года, чтобы сохранить для своей экономики налогоплательщиков и рабочие руки, избежать социально-политического кризиса, то есть планирует продолжение войны на последующие годы.
А что в Украине?
По состоянию на 1 июля 2026 года Украина организованно завезет до 1300 бойцов – это результат первых шести месяцев. Из них 60% уже привлеченных – за счет частных средств нескольких украинских волонтеров.
Следует отметить, что государство подключилось к работе: действуют два уполномоченных по работе с иностранцами в системе ТЦК. Однако при таких темпах, даже если результаты первых месяцев удвоятся, в 2026 году Украина завезет в шесть раз меньше бойцов, чем планирует Россия.
На данный момент только в корпусе "Хартия" находится почти 2 тысячи заявок от иностранных бойцов, готовых немедленно прибыть в Украину, которым необходимо оплатить трансфер. Украина имеет все возможности привлекать не меньше иностранцев, чем Россия, при этом качество этих людей значительно выше.
Все руководители поддерживают это направление, министр обороны М. Федоров и министр внутренних дел И. Клименко лично контролируют процесс.
Однако, чтобы не отставать от России, вопрос привлечения иностранных бойцов должен стать приоритетом и требовать быстрых согласованных решений на уровне высшего руководства страны.
Можно ли привлекать иностранцев в таких же объемах, как Россия или даже больше?
Да. Украине выгоднее привлекать добровольцев, чем мобилизовать собственное население.
Что делать:
- Во-первых – деньги, во-вторых – процедуры их использования, в-третьих – улучшение системы дисциплины и условий контрактов для иностранных бойцов.
- Государственных средств нужно значительно больше, и такие расходы требуют сложных процедур согласования на разных уровнях.
- Лучшим вариантом быстрого увеличения темпов привлечения может стать использование частных средств или средств волонтерских фондов. Я оплатил привлечение около сотни иностранных бойцов именно через фонд, благодаря пожертвованиям неравнодушных украинцев. Но, опять же, сколько можно собрать на фонд через социальные сети? Здесь также необходима инициатива государства – например, по типу фонда United24, который в свое время стал двигателем масштабирования производства дронов.
- Частичное финансирование через фонды необходимо даже в случае, если будут открыты закупки трансферов за средства государственного бюджета. Дополнительные расходы требуются для обеспечения работы рекрутинговой системы. Не буду раскрывать детали, но без качественного рекрутинга массовое привлечение не сработает.
- Одновременно нужны изменения в условиях контрактов и выплатах для повышения дисциплины и ответственности. Вопрос привлечения иностранцев должен получить дополнительную государственную поддержку и стать общенациональным приоритетом.
Для Украины привлечение иностранцев – это не только вопрос ведения боевых действий и сдерживания российского наступления, но и вопрос физического выживания украинской нации.
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