Россия завозит иностранных бойцов гораздо больше Украины: что делать

Враг выделил большой финансовый и организационный ресурс для завоза бойцов из-за границы

Враг выделил большой финансовый и организационный ресурс для завоза бойцов из-за границы

Иллюстративное фото: из открытых источников

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия запланировала привлечь в свою армию в 2026 году 18,5 тысяч иностранцев. Это большая цифра – 50% от месячного плана мобилизации по всей РФ, такого количества людей хватит на 185 штатных штурмовых рот.

О чем это говорит:

Россия ищет дополнительный ресурс для продолжения перманентного наступления пехотой в 2026 и 2027 годах. Противник выделил значительный финансовый и организационный ресурс для завоза бойцов из-за рубежа. На данный момент в украинском плену находятся граждане 48 стран мира, и количество иностранцев в оккупационной армии заметно растет каждый месяц. Противник пытается избежать принудительной мобилизации по образцу 2022 года, чтобы сохранить для своей экономики налогоплательщиков и рабочие руки, избежать социально-политического кризиса, то есть планирует продолжение войны на последующие годы.

А что в Украине?

По состоянию на 1 июля 2026 года Украина организованно завезет до 1300 бойцов – это результат первых шести месяцев. Из них 60% уже привлеченных – за счет частных средств нескольких украинских волонтеров.

Следует отметить, что государство подключилось к работе: действуют два уполномоченных по работе с иностранцами в системе ТЦК. Однако при таких темпах, даже если результаты первых месяцев удвоятся, в 2026 году Украина завезет в шесть раз меньше бойцов, чем планирует Россия.

На данный момент только в корпусе "Хартия" находится почти 2 тысячи заявок от иностранных бойцов, готовых немедленно прибыть в Украину, которым необходимо оплатить трансфер. Украина имеет все возможности привлекать не меньше иностранцев, чем Россия, при этом качество этих людей значительно выше.

Все руководители поддерживают это направление, министр обороны М. Федоров и министр внутренних дел И. Клименко лично контролируют процесс.

Однако, чтобы не отставать от России, вопрос привлечения иностранных бойцов должен стать приоритетом и требовать быстрых согласованных решений на уровне высшего руководства страны.

Можно ли привлекать иностранцев в таких же объемах, как Россия или даже больше?

Да. Украине выгоднее привлекать добровольцев, чем мобилизовать собственное население.

Что делать:

Во-первых – деньги, во-вторых – процедуры их использования, в-третьих – улучшение системы дисциплины и условий контрактов для иностранных бойцов. Государственных средств нужно значительно больше, и такие расходы требуют сложных процедур согласования на разных уровнях. Лучшим вариантом быстрого увеличения темпов привлечения может стать использование частных средств или средств волонтерских фондов. Я оплатил привлечение около сотни иностранных бойцов именно через фонд, благодаря пожертвованиям неравнодушных украинцев. Но, опять же, сколько можно собрать на фонд через социальные сети? Здесь также необходима инициатива государства – например, по типу фонда United24, который в свое время стал двигателем масштабирования производства дронов. Частичное финансирование через фонды необходимо даже в случае, если будут открыты закупки трансферов за средства государственного бюджета. Дополнительные расходы требуются для обеспечения работы рекрутинговой системы. Не буду раскрывать детали, но без качественного рекрутинга массовое привлечение не сработает. Одновременно нужны изменения в условиях контрактов и выплатах для повышения дисциплины и ответственности. Вопрос привлечения иностранцев должен получить дополнительную государственную поддержку и стать общенациональным приоритетом.

Для Украины привлечение иностранцев – это не только вопрос ведения боевых действий и сдерживания российского наступления, но и вопрос физического выживания украинской нации.

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