Атака на энергообъект Черниговщины: обесточено более 48 тысяч потребителей
В Черниговской области в результате российской атаки 8 июня обесточены более 48 тысяч абонентов
Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews .
"Предварительно в результате вражеской атаки на энергообъект в Корюковском районе обесточено более 48 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах, - говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, что за сутки российские войска массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались гражданские объекты, предприятия и жилищный сектор в нескольких районах области.
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