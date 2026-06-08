Атака на энергообъект Черниговщины: обесточено более 48 тысяч потребителей

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В Черниговской области в результате российской атаки 8 июня обесточены более 48 тысяч абонентов

Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews .

"Предварительно в результате вражеской атаки на энергообъект в Корюковском районе обесточено более 48 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах, - говорится в сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что за сутки российские войска массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались гражданские объекты, предприятия и жилищный сектор в нескольких районах области.