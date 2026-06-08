"Рейд" на железную дорогу врага: в Брянской области уничтожен очередной российский локомотив

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Пилоты 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по локомотиву в Брянской области РФ, которым россияне перевозили военный груз

Об этом сообщил 413 полк "Рейд", передает RegioNews .

"На территории Брянской области РФ вблизи населенного пункта Пантусов операторы 413 полка ССС "Рейд" поразили локомотив, который противник использовал для перевозки военных грузов", - говорится в сообщении.

Удар нанесен примерно в 40 километрах от государственной границы Украины.

Это уже третий российский локомотив, пораженный операторами "Рейда" за последние четыре дня, сообщили военные.

Напомним, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 7 июня нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и Брянской области РФ.