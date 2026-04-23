Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 9, двоє людей загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, адмінбудівля, автомобілі, а також будівля, що не експлуатувалася.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватний будинок і гараж. Поранення отримала 64-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторне.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох постраждалих.