На Дніпропетровщині вночі під ворожим ударом опинилися три райони: що відомо про наслідки
Протягом ночі 23 квітня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 9, двоє людей загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, адмінбудівля, автомобілі, а також будівля, що не експлуатувалася.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватний будинок і гараж. Поранення отримала 64-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторне.
У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.
