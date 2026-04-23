23 квітня 2026, 07:56

На Дніпропетровщині вночі під ворожим ударом опинилися три райони: що відомо про наслідки

Фото: ОВА
Протягом ночі 23 квітня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 9, двоє людей загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, адмінбудівля, автомобілі, а також будівля, що не експлуатувалася.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватний будинок і гараж. Поранення отримала 64-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторне.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох постраждалих.

