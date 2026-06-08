21:56  08 июня
Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин
20:45  08 июня
В Киевской области женщина за 50 тысяч евро продавала бракосочетание
20:36  08 июня
"Рейд" на железную дорогу врага: в Брянской области уничтожен очередной российский локомотив
UA | RU
UA | RU
08 июня 2026, 22:15

В Киевской области разоблачили канал "продажи" женщин в сексуальное рабство

08 июня 2026, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Жительница Винницы вербовала женщин для якобы работы. Впоследствии их отправляли за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

33-летняя женщина создала группу в мессенджере, где женщина предлагала работу за границей с высокой зарплатой. В частности, в Германии и Кипре. Правоохранители задержали организатора, когда она пыталась переправить за границу 28-летнюю женщину.

Организатор на самом деле продавала женщин в сексуальное рабство. Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанной и изъяли деньги, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность. Ей сообщили о подозрении.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за рубежом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
сексуальная эксплуатация торговля людьми полиция
В Украине разоблачили масштабный канал сексуальной эксплуатации женщин
02 июня 2026, 23:10
На Закарпатье женщина заработала миллионы на порно-трансляциях с собственной дочерью
01 июня 2026, 22:32
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Сдает в аренду квартиру в "хрущевке": Сергей Притула объяснил, на какие деньги обеспечивает семью
09 июня 2026, 00:35
В Украине ощутимо изменились цены на овощи: что подорожало
08 июня 2026, 23:55
Топливо в Украине подешевело: какие ценники на АЗС
08 июня 2026, 23:35
Атака на энергообъект Черниговщины: обесточено более 48 тысяч потребителей
08 июня 2026, 22:56
В Одессе ТЦК отказалось давать отсрочку студенту: почему это произошло
08 июня 2026, 22:55
У "Слуги народа" Мотовиловеця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов
08 июня 2026, 22:35
Смертельное ДТП в переходе на Чоколовке: погибла работница столичного детского сада
08 июня 2026, 22:21
Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин
08 июня 2026, 21:56
В Кропивницком осудили предателя, который наводил ракеты на больницы и энергообъекты
08 июня 2026, 21:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Юрий Бутусов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »