В Киевской области разоблачили канал "продажи" женщин в сексуальное рабство

Фото: Национальная полиция

Жительница Винницы вербовала женщин для якобы работы. Впоследствии их отправляли за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

33-летняя женщина создала группу в мессенджере, где женщина предлагала работу за границей с высокой зарплатой. В частности, в Германии и Кипре. Правоохранители задержали организатора, когда она пыталась переправить за границу 28-летнюю женщину.

Организатор на самом деле продавала женщин в сексуальное рабство. Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанной и изъяли деньги, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность. Ей сообщили о подозрении.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за рубежом.