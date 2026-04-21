На Дніпропетровщині чоловіки увірвались до квартири пенсіонерки та напали на неї з молотком

Поліція Дніпропетровської області.

Двоє чоловіків проникли до квартири 73-річної жінки. Пенсіонерка впустила їх, бо була знайома з одним із них. У квартирі чоловіки вдарили жінку по голові молотком. Згодом вони вкрали її гроші, банківські картки та втекли. Пенсіонерку з травмами госпіталізували.

Поліція знайшла зловмисників. Ними виявились двоє 48-річні місцеві жителі.

"Фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

